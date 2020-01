Viele Verletzte nach Protesten in Beirut

Beirut. Die Zahl der Verletzten bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Einsatzkräften in Beirut am Sonnabend ist auf fast 400 gestiegen. Einer am Sonntag veröffentlichten Bilanz des Libanesischen Roten Kreuzes und der Zivilschutzbehörde zufolge mussten mindestens 377 Menschen medizinisch versorgt werden. Es handelte sich um den gewalttätigsten Tag seit Beginn der Proteste vor drei Monaten. Unter dem Druck der Proteste war Ministerpräsident Saad Hariri Ende Oktober zurückgetreten. (AFP/jW)