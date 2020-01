Medwedew bleibt Chef der Regierungspartei

Moskau. Dmitri Medwedew wird auch nach seinem Rücktritt als russischer Ministerpräsident die Regierungspartei »Geeintes Russland« weiter führen. »Ich bleibe Vorsitzender der Partei«, sagte der 54jährige in einem am Sonntag veröffentlichen Interview des russischen Staatsfernsehens Perwy Kanal (Erster Kanal). Medwedew war am Dienstag nach der Rede an die Nation von Präsident Wladimir Putin samt Kabinett zurückgetreten. Putin ernannte ihn dann zum stellvertretenden Chef des russischen Sicherheitsrats. Neuer Regierungschef ist Michail Mischustin. (dpa/jW)