Budapest. Die deutschen Wasserballer dürfen weiter auf die erste Teilnahme an den Olympischen Spielen seit 2008 hoffen. Das Team von Bundestrainer Hagen Stamm besiegte die Slowakei bei der Europameisterschaft in Budapest am Donnerstag mit 8:5 (4:1, 1:2, 3:2, 0:0) und hat damit nach der von Stamm zuvor als »erstes Endspiel« betitelten Partie weiter die Chance auf Einzug ins Achtelfinale. Kapitän Julian Real war mit drei Treffern der beste deutsche Torschütze. Am Samstag (17.30 Uhr) trifft die Mannschaft auf Montenegro. (dpa/jW)