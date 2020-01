Chefdiplomat Venezuelas zu Gast in China

Beijing. Venezuelas Außenminister Jorge Arreaza ist am Donnerstag mit seinem chinesischen Amtskollegen Wang Yi zu Gesprächen in Beijing zusammengetroffen. Wang zufolge sei die »Monroe-Doktrin« längst überholt und der Versuch, externe Lösungen durchzusetzen, kein Ausweg. »China wird Venezuela weiterhin nachdrücklich bei der Wahrung der nationalen Souveränität und Würde und der Wahrung seiner legitimen Rechte und Interessen unterstützen«, so Wang weiter. Venezuela messe seinen Beziehungen zu China große Bedeutung bei, sagte Arreaza. Man wolle die praktische Zusammenarbeit vertiefen. So könne die strategische Partnerschaft zwischen beiden Ländern auf eine neue Ebene gehoben werden. (Xinhua/jW)