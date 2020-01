Maas: Libyscher General bereit zu Waffenruhe

Bengasi. Der in Libyen gegen die UN-gestützte Regierung kämpfende General Khalifa Haftar hat sich bei einem Treffen mit Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) zu einer Waffenruhe bereit erklärt. »Er hat zugesagt – unabhängig davon, dass er die Waffenstillstandsvereinbarung Anfang der Woche in Moskau nicht unterschrieben hat –, den Waffenstillstand einzuhalten«, sagte Maas nach einem dreistündigen Gespräch mit Haftar im libyschen Bengasi. Haftar sei auch grundsätzlich dazu bereit, am Sonntag zum von Bundeskanzlerin Angela Merkel initiierten Libyen-Gipfel nach Berlin zu kommen. (dpa/jW)