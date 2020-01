Neuer NDR-Intendant Knuth im Amt

Hamburg. Der neue Intendant des Norddeutschen Rundfunks, Joachim Knuth, hat zu Wochenbeginn offiziell sein Amt angetreten. Der 60 Jahre alte Nachfolger von Lutz Marmor war zuvor Hörfunk-Programmdirektor gewesen.

An seinem ersten Tag als Intendant kam Knuth mit den Direktorinnen und Direktoren des öffentlich-rechtlichen Senders zu einer Sitzung zusammen, wie ein NDR-Sprecher am Montag sagte. Nach zwölf Jahren an der Spitze des NDR war Marmor (65) am vergangenen Mittwoch feierlich verabschiedet worden. (dpa/jW)