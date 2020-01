Weniger Kredite an Unternehmen vergeben

Frankfurt am Main. Das Kreditneugeschäft der Banken und Sparkassen mit Unternehmen und Selbständigen in Deutschland ist im dritten Quartal 2019 weniger stark gestiegen. Nach Berechnungen der Förderbank »Kreditanstalt für Wiederaufbau« (KfW) wuchs die Neukreditvergabe von Juli bis September um 4,6 Prozent, nach einem Plus von sieben Prozent im zweiten Quartal. »Magere konjunkturelle Dynamik, Rezession in der Industrie sowie die vielfältigen politischen Unsicherheiten dämpfen den Appetit auf neue Kredite trotz Niedrigzinsen – sowohl bei den Banken als auch bei den Unternehmen«, sagte KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib am Montag. (Reuters/jW)