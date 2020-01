Irak: Iran hat nationale Souveränität verletzt

Nasser Nasser/AP/dpa Zeichen des Protests: Mauer auf dem Tahrir-Platz in Bagdad am Mittwoch

Bagdad. Nach dem iranischen Angriff gegen US-Truppen im Irak bestellt das Außenministerium in Bagdad den Botschafter des Nachbarlandes ein. Der Militärschlag werde als Verstoß gegen die irakische Souveränität angesehen, teilte das Außenministerium am Mittwoch in Mitteilungen über Twitter mit. Es rief alle Seiten auf, sich zurückzuhalten. Der Irak sei ein unabhängiges Land und werde nicht zulassen, zum Schauplatz für Konflikte zu werden.

Mit den Raketenangriffen reagierte der Iran auf die gezielte Tötung des iranischen Top-Generals Kassem Soleimani durch einen US-Luftschlag in der Nacht zum vergangenen Freitag. Für Teheran waren sie ein »Akt der Selbstverteidigung«. (dpa/jW)