Neues Meldeportal »Hessen schaut hin«

Frankfurt am Main. Mit einem neuen Onlinemeldeangebot zu rassistischen und anderen extrem rechten Vorfällen startet die Beratungsstelle »Response« in das Jahr 2020. Betroffene und Zeugen können sich ab sofort bei der neuen landesweiten Meldestelle »Hessen schaut hin« melden, wie der Sender N-TV am Montag online berichtete. »Nur ein Bruchteil dieser Vorfälle wird öffentlich bekannt oder fließt in die polizeiliche Kriminalstatistik ein«, sagte Oliva Sarma, Leiterin der in der Bildungsstätte »Anne Frank« angesiedelten Beratungsstelle. »Dem wollen wir etwas entgegensetzen und mit der Meldestelle dazu beitragen, das ganze Ausmaß rechter und rassistischer Gewalt in Hessen sichtbar zu machen.« Sarma hofft, dass gerade aus dem ländlichen Raum mehr Meldungen als bisher eingehen. (jW)