London. Angesichts der Spannungen im Nahen Osten ist der Goldpreis auf den höchsten Stand seit fast sieben Jahren gestiegen. Der Wert einer Unze Gold stieg am Montag an der Börse in London zwischenzeitlich auf 1.588,13 Dollar (rund 1.418 Euro), den höchsten Stand seit April 2013. (Reuters/jW)