Weil’s so schön war

Berlin. Nach dem Erfolg bei der Premiere in Berlin sollen die in diesem Jahr eingeführten Finals mit mehreren deutschen Meisterschaften an einem Ort 2020 in Nordrhein-Westfalen stattfinden. Düsseldorf, Duisburg, Aachen und Oberhausen seien am 6. und 7. Juni kommenden Jahres als Gastgeber der Entscheidungen in dann 15 Sportarten geplant, berichtete die Rheinische Post (Donnerstag). Anfang August bei der Premiere des Formats in Berlin waren die deutschen Titelträger bei zehn verschiedenen Meisterschaften gekürt worden. Die Finals verzeichneten ein reges Interesse von mehr als zwei Millionen TV-Zuschauern und wurden anschließend sowohl vom Veranstalter als auch von den Athleten als voller Erfolg gewertet. (dpa/jW)