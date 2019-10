Digitalchefin verlässt Süddeutsche Zeitung

Hamburg. Die Süddeutsche Zeitung und ihre Digital-Chefredakteurin Julia Bönisch gehen nach eigenen Angaben getrennte Wege. Damit wird offenbar ein seit Monaten schwelender Konflikt in Redaktion und Verlag der in München erscheinenden Zeitung beendet, wie das Branchenmagazin meedia.de am Montag berichtete.

Bönisch, seit 2017 Chefredakteurin von sueddeutsche.de, hatte im Mai eine forsche Attacke auf das eigene Haus geritten. In einem Interview mit dem DJV-Magazin Journalist forderte sie von ihren Kolleginnen und Kollegen »Mut zur Veränderung« ein. Gemeint war eine grundsätzliche Änderung des gehegten Geschäftsmodells, die als heilige Kuh im Medienzirkus verehrte »strikte Trennung zwischen Verlag und Redaktion«. Diese solle aufgehoben werden, hatte Bönisch verlangt, um Prozesse zu optimieren. (jW)