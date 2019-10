Unternehmer rufen IG Metall zur Mäßigung auf

Osnabrück. Die Unternehmen in der Metall- und Elektroindustrie rufen die Gewerkschaften zu Zurückhaltung in der bevorstehenden Tarifrunde auf. Gesamtmetall-Präsident Rainer Dulger sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung (Sonnabendausgabe), in den ersten drei Quartalen gebe es beim Auftragseingang ein Minus von knapp sechs Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das Beschäftigungsniveau sinke bereits. »Es ist wichtig, dass die Gewerkschaften verstehen, dass 2020 keine Tarifrunde wie in den vergangenen acht, neun Jahren ist«, sagte Dulger. Die Gewerkschaften müssten »ihre Forderungen zurückschrauben« müssen. (AFP/jW)