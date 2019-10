Brandstiftungen in Leipzig-Connewitz

Leipzig. Im linksalternativ geprägten Leipziger Stadtteil Connewitz haben Unbekannte Feuer an einer Baustelle gelegt und nach Polizeiangaben die alarmierten Beamten und Feuerwehrleute angegriffen. Zwei Beamte seien dabei in der Nacht zum Sonnabend verletzt worden, hieß es. Das Terrorismus- und Abwehrzentrum des Landeskriminalamts Sachsen soll die Ermittlungen übernehmen. Zunächst wollte die Polizei keine Angaben dazu machen, aus welchem politischen Lager die Angreifer stammen. Die Einsatzkräfte nahmen einen 32jährigen Mann, der Flaschen geworfen haben soll, und andere mutmaßliche Täter fest. In der Nacht zum Sonntag brannten in dem Stadtteil erneut Müllcontainer. In Leipzig hatte es in den vergangenen Wochen mehrfach auf Baustellen gebrannt, unter anderem in der Nacht zum 3. Oktober. (dpa/jW)