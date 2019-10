Wieder Krawalle in Hongkong

Hongkong. In Hongkong demonstrierten am Sonntag wieder mehrere tausend Menschen gegen die Regierung. Die Behörden hatten den Protestzug durch das Einkaufsviertel Tsim Sha Tsui eigentlich mit Verweis auf die öffentliche Sicherheit und die zunehmend gewaltsamen Proteste untersagt. Die Demonstrationen hatten sich anfänglich gegen ein geplantes Gesetz gerichtet, das Überstellungen von Verdächtigen an Festland-China ermöglichen sollte. Mittlerweile richten sie sich generell gegen die Führung der Sonderverwaltungszone und sind in den vergangenen Wochen zunehmend brutaler geworden. Auch am Sonntag warfen vermummte Demonstranten Brandsätze unter anderem auf eine Polizeiwache. Entlang der Marschroute wurden U-Bahn-Stationen sowie Hunderte Geschäfte verwüstet. (AFP/Reuters/jW)