Demos in BRD gegen türkischen Einmarsch

Köln. Tausende haben am Wochenende in mehreren deutschen Städten gegen den türkischen Angriffskrieg in Nordsyrien protestiert. Die Demonstrationen am Sonnabend verliefen weitgehend friedlich. In Köln etwa blieb eine befürchtete Eskalation aus. Einen Zwischenfall mit Verletzten gab es nach der dortigen Demonstration: In einem Regionalexpress traf eine Gruppe Kurden auf Fans des Fußballklubs Rot-Weiß Essen. In Stuttgart wiederum kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei. (dpa/jW)