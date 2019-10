Shanghai. Der Elektroautohersteller Tesla hat grünes Licht für die Aufnahme seiner Produktion in China erhalten. Das US-Unternehmen wurde in eine entsprechende Liste aufgenommen, wie das chinesische Industrieministerium am Donnerstag mitteilte. Der Konzern hatte in Shanghai ein Werk für zwei Milliarden US-Dollar gebaut. Die Produktion soll noch im Oktober beginnen. (Reuters/jW)