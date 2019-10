Kritik an »versteckter Arbeitslosigkeit«

London. Die internationale Wirtschaftsorganisation OECD und das britische Forschungsinstitut »Centre for Cities« gehen laut einer am Donnerstag veröffentlichten Untersuchung davon aus, dass die Arbeitslosigkeit im Vereinigten Königreich deutlich über der offiziellen Zahl liegt. So taucht etwa nur in der Statistik auf, wer in den vergangenen vier Wochen aktiv nach einem Job gesucht hat und in den kommenden zwei Wochen eine Arbeit aufnehmen könnte. Würde man die versteckte Arbeitslosigkeit in der offiziellen Statistik ergänzen, stiege die Quote von 4,6 auf 13,2 Prozent. (jW)