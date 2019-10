Recklinghausen. Gegen die drei unterklassigen Amateurklubs Genclikspor Recklinghausen, SG Hillen und DTSG Herten II wird durch den zuständigen Kreis Recklinghausen ein Sportgerichtsverfahren eingeleitet. Das bestätigte der Kreisvorsitzende Hans-Otto Matthey auf sid-Anfrage. Spieler der Vereine hatten am vergangenen Wochenende den Militärgruß gezeigt, um damit ihre Solidarität mit der türkischen Armee zu unterstreichen, die in Nordsyrien einmarschiert ist. Matthey erhofft sich eine Signalwirkung auf die bevorstehenden Spiele an diesem Wochenende. (sid/jW)