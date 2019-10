Trump erhält an Südgrenze »Notstand«

Washington. US-Präsident Donald Trump hat erwartungsgemäß sein Veto gegen eine Kongressresolution eingelegt, die den von ihm verhängten »Notstand« an der Grenze zu Mexiko beenden sollte. In einem am Dienstag abend (Ortszeit) publizierten Schreiben begründete der Präsident sein Vorgehen damit, dass es weiterhin einen Notstand an der Südgrenze der USA gebe. (dpa/jW)