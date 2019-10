Italiens Küstenwache bringt Migranten an Land

Rom. Die italienische Küstenwache hat 180 im Mittelmeer gerettete Migranten zur Insel Lampedusa gebracht. Die Menschen waren am Dienstag im Rettungsbereich Maltas an Bord genommen worden und sollten ursprünglich auch nach Malta gebracht werden. Wegen ihrer Anzahl und des schlechten Wetters habe man dann entschieden, Lampedusa anzusteuern, teilte die Küstenwache am Mittwoch mit. Indes erreichte das zivile Rettungsschiff »Ocean Viking« mit 176 Migranten an Bord am Mittwoch morgen den italienischen Hafen Taranto. (dpa/jW)