Ticket gelöst

Köln. Die Nationalmannschaft der Ukraine hat sich in der Qualifikationsgruppe B das Ticket für die Fußballeuropameisterschaft 2020 gesichert. Das Team von Nationaltrainer Andrij Schewtschenko gewann in Kiew 2:1 (2:0) gegen Europameister Portugal und kann mit 19 Punkten nicht mehr von der Tabellenspitze verdrängt werden. Die Portugiesen um Superstar Cristiano Ronaldo – der einen Handelfmeter verwandelte und damit den 700. Treffer in seiner Profikarriere erzielte – haben noch zwei Partien zu absolvieren, bleiben mit elf Zählern Zweiter und müssen weiterhin um die Qualifikation bangen. Serbien setzte sich bei Litauen in Vilnius 2:1 (0:0) durch und bleibt mit zehn Punkten ärgster Verfolger der Portugiesen. (sid/jW)