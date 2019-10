Umweltverschmutzung beherrschende Angst

Berlin. Kein Thema macht einer Umfrage zufolge so vielen jungen Menschen in Deutschland angst wie die Verschmutzung der Umwelt. 71 Prozent der 12- bis 25jährigen gaben in einer Befragung an, das Thema mache ihnen angst, so das Ergebnis der am Dienstag in Berlin veröffentlichten Shell-Jugendstudie. In der vorherigen Erhebung aus dem Jahr 2015 hatte noch die Angst vor Terroranschlägen vorn gelegen. Dieses Thema ängstigt nach der jüngsten Befragung heute noch zwei Drittel der jungen Menschen. Die Angst vor dem Klimawandel landet auf Platz drei (65 Prozent). Auch bei der Frage nach Werten, die jungen Menschen wichtig sind, zeigt sich die Bedeutung von Umweltthemen: Die Autoren der Studie betonen, dass im Vergleich zum Jahr 2002 »umweltbewusstes Leben« besonders an Wert gewonnen habe (71 Prozent bejahen es 2019 gegenüber 60 Prozent im Jahr 2002). (dpa/jW)