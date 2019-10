Linksfraktion wählt Vorstand am 12. November

Berlin. Nach dem angekündigten Rückzug von Sahra Wagenknecht wählt die Bundestagsfraktion von Die Linke am 12. November einen neuen Vorstand. Diesen Termin legten die Abgeordneten nach Informationen der Deutschen Presseagentur am Dienstag fest. Es wird damit gerechnet, dass Fraktionschef Dietmar Bartsch erneut antritt. Für den Platz neben ihm könnte sich die wohnungspolitische Sprecherin, Fraktionsvize Caren Lay, bewerben. Wagenknecht hatte sich eigentlich schon vor der Sommerpause von der Fraktionsspitze zurückziehen wollen – war auf Bitten ihres Kovorsitzenden Bartsch wegen der Wahlkämpfe in Brandenburg, Sachsen und Thüringen aber geblieben. (dpa/jW)