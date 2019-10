Tote durch Taifun in Japan

Tokio. Ein Taifun hat in Japan mindestens 26 Menschen in den Tod gerissen und vielerorts Schäden angerichtet. Mehr als 170 Menschen erlitten Verletzungen, wie der Sender NHK am Sonntag berichtete. Mindestens 21 Menschen galten als vermisst. Der Sender zeigte Luftaufnahmen von überschwemmten Wohngebieten unter anderem in der Provinz Nagano. Der Taifun »Hagibis« war am Vortag nahe Tokio auf Land getroffen. (dpa/jW)