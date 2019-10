Erneut Ausschreitungen in Hongkong

Hongkong. In Hongkong ist es am Sonntag erneut zu Protesten und Ausschreitungen gekommen. Demonstranten versammelten sich an verschiedenen Orten in der chinesischen Sonderverwaltungszone, radikale Separatisten warfen Scheiben ein und verwüsteten Geschäfte und Restaurants. Außerdem wurden erneut Straßen blockiert. Die Polizei setzte Tränengas ein und nahm Personen fest. Zuvor hatte es auch am Sonnabend Proteste in der Stadt gegeben. Insgesamt gingen laut Beobachtern aber weniger Menschen auf die Straße als an den Wochenenden zuvor. (dpa/jW)