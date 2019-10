74 Menschen auf Mittelmeer gerettet

Rom. Das zivile Rettungsschiff »Ocean Viking« hat 74 Migranten auf dem Mittelmeer vor Libyen gerettet. Ein Schlauchboot sei in der Nacht zu Sonntag rund 50 Seemeilen vor der libyschen Küste in Seenot geraten, twitterte die Hilfsorganisation »SOS Méditerranée« am Sonntag. »Obwohl sie von der gefährlichen Flucht erschöpft sind, scheinen alle Überlebenden soweit stabil.« Unklar war, wohin die Menschen gebracht werden. Viele EU-Staaten verweigern Rettungsschiffen die Anlandung in ihren Häfen. (dpa/jW)