Heimatschutzminister der USA tritt zurück

Washington. Nach nur sechs Monaten im Amt tritt der Interimsheimatschutzminister der USA, Kevin McAleenan, zurück. Das teilte US-Präsident Donald Trump am Freitag (Ortszeit) im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Er werde kommende Woche einen Nachfolger benennen. McAleenan dankte Trump in einem Tweet für die Zusammenarbeit und sprach von einem »bedeutenden Fortschritt«, der in seiner Amtszeit bei der Grenzsicherheit erreicht worden sei. Trump lobte, McAleenan habe einen »herausragenden Job« gemacht und verwies auf den Rückgang illegaler Grenzübertritte in dessen Amtszeit. McAleenan wolle mehr Zeit mit seiner Familie verbringen und werde nun in den »Privatsektor« wechseln. McAleenan hatte kürzlich der Washington Post gesagt, er habe das Gefühl, keine Kontrolle über sein Ministerium zu haben. (AFP/jW)