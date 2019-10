Halle: Laut BKA schon 2018 »hohe« Gefährdung

Halle/Saale. Das Bundeskriminalamt hat laut einem Medienbericht bereits 2018 vor einem neonazistischen Anschlag wie in Halle gewarnt. Laut einer internen Lageeinschätzung vom 5. Juni 2018 gebe es eine »hohe« Gefährdung. Demnach müsse »jederzeit« mit einem Anschlag eines »selbstradikalisierten Einzeltäters« gerechnet werden, berichtete Bild am Sonntag. Der Neonazi Stephan Balliet ist unterdessen in der JVA Halle laut einem Bericht von Bild getrennt von anderen Gefangenen untergebracht worden. Ein Grund dafür sei, dass die Behörden mit Racheakten von in der JVA einsitzenden Anhängern des Fußballklubs Hallescher FC rechneten. Der von Balliet am Mittwoch erschossene Mann habe zum »harten Kern« der Fanszene gehört. (AFP/jW)