SAP-Vorstandschef zurückgetreten

Walldorf. Der Chef des Softwarekonzerns SAP, Bill McDermott, gibt nach zehn Jahren seinen Posten auf. Wie der Walldorfer Konzern in der Nacht zu Freitag bekanntgab, wird der 58jährige seinen Vertrag nicht verlängern und von seiner Position als Vorstandsvorsitzender zurücktreten. Seine Nachfolge übernehmen mit sofortiger Wirkung die Vorstandsmitglieder Jennifer Morgan aus den USA und der Deutsche Christian Klein als Doppelspitze. McDermott werde bis Jahresende in einer »beratenden Rolle« im Unternehmen bleiben und so einen »reibungslosen Übergang« gewährleisten, erklärte SAP. Der US-Manager war 2002 zu dem Softwareriesen gestoßen. Unter seiner Führung wurde SAP zum wertvollsten börsennotierten Unternehmen in Deutschland. (AFP/jW)