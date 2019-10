Prozess gegen Mesale Tolu vertagt

Istanbul. Der Prozess gegen die deutsche Journalistin Mesale Tolu wegen »Terrorvorwürfen« in der Türkei ist erneut vertagt worden. Es solle am 25. Februar 2020 weitergehen, sagte Tolu der Deutschen Presseagentur am Freitag. Dann solle die Staatsanwaltschaft ihr Plädoyer vortragen und werde ihre Strafforderungen stellen. Weder Tolu noch ihr mitangeklagter Ehemann, Suat Corlu, waren in Istanbul zugegen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr, ihrem Ehemann und einer Gruppe weiterer Angeklagter Mitgliedschaft in einer »terroristischen« Vereinigung vor. (dpa/jW)