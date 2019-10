Servus Basti

Chicago. Bastian Schweinsteiger sagt endgültig »Servus«: Der ehemalige Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft, zuletzt beim MLS-Team Chicago Fire unter Vertrag, hat erwartungsgemäß einen Schlussstrich unter seine aktive Karriere gesetzt. »Mein Abschied als aktiver Spieler stimmt mich ein bisschen wehmütig, aber ich freue mich auch auf die spannenden Aufgaben, die mich bald erwarten. Dem Fußball werde ich treu bleiben«, schrieb der Weltmeister von 2014 am Dienstag in den »sozialen Netzwerken«. Am Sonntag hatte der 35jährige im letzten Spiel der regulären Saison in der nordamerikanischen Profiliga MLS mit Chicago einen 5:2-Erfolg bei Orlando City gefeiert und kam dabei über 90 Minuten in der Innenverteidigung zum Einsatz. Fire hatte zuvor die Play-offs verpasst, Schweinsteigers Vertrag läuft am Saisonende aus. Die meiste Zeit seiner Karriere verbrachte der Mittelfeldstratege beim deutschen Rekordmeister Bayern München, für den er 500 Pflichtspiele absolvierte. In diesen gewann er acht deutsche Meisterschaften, siebenmal den DFB-Pokal sowie 2013 die Champions League. (sid/jW)