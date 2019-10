Neuer Sieger

Doha. Lelisa Desisa aus Äthiopien hat bei der Leichtathletik-WM in Doha Gold im Marathon gewonnen. Der 29jährige, bereits 2013 WM-Zweiter, setzte sich in 2:10:40 Stunden gegen seinen Landsmann Mosinet Geremew (2:10:44) und den Kenianer Amos Kipruto (2:10:51) durch. Erstmals seit 2001 holte damit wieder ein Äthiopier den Titel. »Es war heiß, aber ich war perfekt vorbereitet«, sagte Desisa: »Ich bin sehr müde, aber nach Silber in Moskau habe ich mir diesmal meine Kräfte besser eingeteilt.« Vierter wurde wie vor zwei Jahren der Brite Callum Hawkins (2:10:57), Titelverteidiger Geoffrey Kirui (Kenia) kam in 2:13:54 auf Platz 14. Deutsche Läufer waren in Doha nicht am Start.(sid/jW)