Doha. Konstanze Klosterhalfen hat bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Doha das Finale über 5.000 Meter erreicht. Die 22 Jahre alte Leverkusenerin kam am Mittwoch abend als Zweite ihres Vorlaufs nach 15:01,57 Minuten ins Ziel. Klosterhalfen rannte offenbar unbeeindruckt vom Dopingskandal um Starcoach Alberto Salazar, bei dessen Nike Oregon Projekt in den USA sie seit vergangenem Jahr trainiert. Hanna Klein aus Schorndorf verpasste den Endlauf am Samstag (20.25 Uhr). (dpa/jW)