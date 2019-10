Risikopauschale

Mainz. Die Deutsche Fußballiga (DFL) muss sich auf eine weitere Polizeikostenrechnung in Millionenhöhe aus Bremen einstellen. Bremens Innensenator Ulrich Mäurer kündigte am Dienstag in Mainz an, dass drei Bescheide in Höhe von 1,12 Millionen Euro ausstehen. Wann die DFL die Rechnung erhalten wird, ist noch offen. Die DFL hatte im vergangenen Monat die Gebührenbescheide des Landes Bremen für vier Partien des Bundesligisten Werder Bremen in Höhe von 1,17 Millionen Euro beglichen. Die Hälfte der Gesamtsumme wurde Werder in Rechnung gestellt. Wer die anderen 584.000 Euro bezahlen soll, ist noch ungeklärt. (sid/jW)