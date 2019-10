Früher war’s einfacher

Colorado Springs. Der Leichtathletiktrainer Alberto Salazar ist wegen Verstößen gegen die Antidopingregeln für vier Jahre gesperrt worden. Das teilte die US-amerikanische Antidopingagentur (USADA) am Montag (Ortszeit) mit. Zudem wurde der Mediziner Jeffrey Brown für ebenfalls vier Jahre gesperrt. Salazar ist der Chefcoach des »Nike Oregon Projects«, eines Trainingszentrums für Langstreckenläufer. Auch die deutsche WM-Hoffnung Konstanze Klosterhalfen gehört ihm seit April an. Der Dopingexperte Fritz Sörgel fordert derweil Konsequenzen: »Früher war es einfacher, da konnte man in solchen Zentren nach Dopingmitteln suchen, jetzt muss man die Methoden im Gesamten sehen und beurteilen«, sagte der Pharmakologe der dpa am Dienstag. Vor allem Trainingseinrichtungen der Top-20-Athleten müssten permanent und unangemeldet kontrolliert werden. (dpa/jW)