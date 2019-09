Jemen: Ansarollah lassen 290 Gefangene frei

Sanaa. Die jemenitischen Ansarollah (»Huthis«) haben 290 Gefangene freigelassen. Das teilte das Internationale Komitee vom Roten Kreuz am Montag mit. Insgesamt kündigten die Ansarollah die Freilassung von 350 Gefangenen an. Abdulkader Al-Murtada, Vorsitzender des Komitees für Gefangenenangelegenheiten, erklärte im Sender Al-Masirah, nun sei die Gegenseite an der Reihe. Im vergangenen Dezember hatten sich die Ansarollah und die international anerkannte Regierung von Abed Rabbo Mansur Hadi auf den Austausch von rund 16.000 Gefangenen geeinigt. (dpa/Xinhua/jW)