Mont-Blanc-Gletscher droht einzustürzen

Denis Balibouse/REUTERS Achtung, hier könnte bald ein Gletscher einstürzen: Mont Blanc

Aosta. Auf der italienischen Seite des Mont Blanc drohen wegen Erwärmung Teile eines Gletschers einzustürzen. Die Gemeinde Courmayeur (Region Aostatal) verfügte am Dienstag die Sperrung von zwei kommunalen Straßen. Die Stiftung »Fondazione Montagna Sicura« warnte vor Eislawinen am Planpinceux-Gletscher. Wie die Nachrichtenagentur Ansa weiter berichtete, könnten dort rund 250.000 Kubikmeter Eis abbrechen. »Solche Phänomene zeigen einmal mehr, dass das Gebirge wegen klimatischer Faktoren in einer Phase starken Wandels und deshalb besonders verletzlich ist«, sagte der Bürgermeister von Courmayeur, Stefano Miserocchi, laut Ansa. (dpa/jW)