London investiert in Krankenhäuser

Manchester. Pünktlich zum Tory-Parteitag hat die britische Regierung eine Finanzspritze in Höhe von 13 Milliarden Britischen Pfund (14,6 Milliarden Euro) für 40 Krankenhäuser angekündigt. Mit dem Geld sollen im Verlauf von zehn Jahren neue Kliniken errichtet und alte saniert werden, wie Gesundheitsminister Matt Hancock am Sonntag mitteilte. Die regierenden Konservativen tagen bis Mittwoch in Manchester und suchen einen Ausweg aus dem »Brexit«-Streit. (dpa/jW)