Staatschef Xi zeichnet »Helden« Chinas aus

Beijing. Vor dem 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China hat Staatschef Xi Jinping Auszeichnungen an »Helden« aus dem In- und Ausland vergeben. In einer feierlichen Zeremonie würdigte Xi am Sonntag unter anderem den ehemaligen französischen Ministerpräsidenten Jean-Pierre Raffarin als »alten Freund des chinesischen Volkes«. Geehrt wurde auch der frühere Präsident Kubas, Raúl Castro. Unter den chinesischen Preisträgern waren die Pharmokologin Tu Youyou, die für die Entwicklung eines Medikaments gegen Malaria mit dem Nobelpreis ausgezeichnet worden war. (AFP/jW)