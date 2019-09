Frankreich: Proteste der »Gelbwesten«

Toulouse. In Frankreich hat es erneut Zusammenstöße zwischen Anhängern der »Gelbwesten«-Bewegung und Einsatzkräften gegeben. Am Rande einer Kundgebung von etwa 1.000 Demonstranten im südwestfranzösischen Toulouse setzte die Polizei am Sonnabend Tränengas und Wasserwerfer ein, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten. In Montpellier, ebenfalls in der Verwaltungsregion Okzitanien, wurden nach den Zusammenstößen neun Demonstranten festgenommen. Proteste gab es auch in anderen französischen Städten, darunter Paris und Bordeaux. (AFP/jW)