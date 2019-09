29 Verfahren in BRD wegen Naziverbrechen

Hamburg. In der Bundesrepublik laufen nach Informationen des NDR-Magazins »Panorama 3« noch 29 Strafverfahren gegen mutmaßliche Naziverbrecher. Die Ermittlungen richteten sich gegen insgesamt 50 namentlich bekannte Beschuldigte, teilte der Sender am Dienstag mit. Darunter seien auch Frauen. Vor allem gegen frühere KZ-Wachleute werde ermittelt. Allerdings sei bei einigen unklar, ob sie noch leben. So laufen in Hamburg Ermittlungen gegen eine 97 Jahre alte ehemalige Aufseherin des KZ Bergen-Belsen, die 1945 einen Todesmarsch »begleitet« haben sein soll, bei dem 1.400 Frauen getötet wurden. (dpa/jW)