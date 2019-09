US-UK-Handelsdeal für 2020 erwartet

London. Der britische Premierminister Boris Johnson und US-Präsident Donald Trump wollen sich bis Juli 2020 auf ein Handelsabkommen einigen, berichtete das Londoner Boulevardblatt The Sun in der Nacht zum Montag unter Berufung auf einen hochrangigen Regierungsvertreter. Eine offizielle Ankündigung werde diese Woche während der UN-Generalversammlung in New York erwartet. Beiden Seiten sei klar, dass einige Einigung vor der US-Wahl im November stattfinden müsse. Trump hatte Großbritannien für die Zeit nach einem EU-Austritt wiederholt ein umfangreiches Handelsabkommen in Aussicht gestellt.(Reuters/jW)