Arbeitsminister Heil will handeln

Berlin. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) präsentierte am Freitag in Berlin eine Reihe von Reformvorschlägen. Ende Oktober will er demnach ein Gesetz zur Erleichterung von Kurzarbeit vorlegen. Darüber hinaus regte er unter anderem individuelle »Arbeitszeitkonten« an, mit denen Beschäftigte Überstunden für längere Auszeiten ansparen können. Das Kindergeld soll mit dem Kinderzuschlag zusammengeführt werden. Er wolle »nicht nur reden, ich will, dass wir handeln«, verkündete der Minister. Zugleich räumte er ein, dass die Möglichkeiten in der großen Koalition begrenzt sind. Er könne nicht versprechen, alle Vorschläge auch umzusetzen. (dpa/jW)