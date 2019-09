»Tornado« verlor Zusatztanks im Flug

Jagel. Die bei einem Übungsflug über Schleswig-Holstein von einem »Tornado«-Kampfjet abgefallenen Zusatztanks sind geborgen worden. Nach Angaben der Luftwaffe sollten sie noch am Freitag zurückgebracht werden zum Fliegerhorst Schleswig in Jagel. Binnen 30 Tagen müsse ein Untersuchungsbericht vorgelegt werden. Verletzt worden sei niemand. Die Zusatztanks seien beim Abflug mit je 1.200 Kilogramm Treibstoff befüllt, zum Unfallzeitpunkt am Donnerstag aber praktisch leer gewesen. Nach Angaben der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung kommt es immer mal wieder vor, dass Flugzeuge Teile verlieren. (dpa/jW)