Sassnitzer SPD beendet Kooperation mit AfD

Schwerin. Die drei SPD-Vertreter in der Stadtvertretung von Sassnitz auf der Insel Rügen haben ihre Zusammenarbeit mit der AfD beendet. Das sagte SPD-Landesgeschäftsführer Julian Barlen am Freitag. Der SPD-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern hatte die Genossen am Vortag aufgefordert, die Kooperation aufzugeben. Zuvor war bekannt geworden, dass die Sassnitzer SPD-Stadtvertreter für die kommende Stadtvertretung mehrere Anträge zusammen mit der AfD, zwei örtlichen Wählergruppen und dem FDP-Stadtvertreter vorbereitet und sich mit AfD-Hilfe einen Ausschussvorsitz gesichert hatten. Für die Anträge hätte es damit eine Stimmenmehrheit gegenüber CDU und Linkspartei gegeben. (AFP/jW)