Chemieverband lehnt Tarifforderungen ab

Wiesbaden. Vor den Ende September beginnenden Tarifverhandlungen für die mehr als 100.000 Beschäftigten der hessischen Chemieindustrie hat der Unternehmerverband Hessenchemie die Forderungen der Gewerkschaft IG BCE vergangenen Freitag abgelehnt. Für die insgesamt 580.000 Beschäftigten in der chemisch-pharmazeutischen Industrie empfiehlt der Hauptvorstand der Gewerkschaft u. a. die »Schaffung eines tariflich abgesicherten, persönlichen Zukunftskontos in Höhe von jährlich 1.000 Euro, über das jeder Beschäftigte individuell verfügen kann: ob zur Umwandlung in zusätzliche freie Tage oder zum Ansparen auf einem Langzeitkonto«. Außerdem fordert die IG BCE die Einführung »der bundesweit ersten tariflichen Pflegezusatzversicherung, die bei Eintritt des Pflegefalls die Finanzierungslücke zur gesetzlichen Vorsorge schließt«. Am 19. September beschließt die Bundestarifkommission die endgültigen Forderungen. (jW)