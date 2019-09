Algerien wählt im Dezember

Algier. Fünf Monate nach dem Rücktritt des algerischen Präsidenten Abdelaziz Bouteflika gibt es einen Termin für die Neuwahl des Staatschefs. Sie soll am 12. Dezember stattfinden, teilte Übergangspräsident Abdelkader Bensalah am Sonntag abend in einer Fernsehansprache mit.

Bensalah hatte das Amt des Staatschefs übernommen, nachdem der 20 Jahre lang regierende Bouteflika nach Massenprotesten zurückgetreten war. Ursprünglich sollte schon Anfang Juli gewählt werden. Weil die Wahlbehörde allerdings alle Kandidaten ablehnte, wurde die Abstimmung verschoben. (dpa/jW)