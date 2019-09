Syrien-Gipfel in Ankara

Istanbul. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat sich im Rahmen des Syrien-Gipfels mit seinem iranischen Amtskollegen Hassan Rohani getroffen. Erdogan empfing den iranischen Präsidenten am Montag in Ankara. Anschließend waren bilaterale Gespräche mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin sowie eine Zusammenkunft aller Teilnehmer geplant. Im Mittelpunkt der Beratungen sollte die Situation in Idlib stehen. Syrische Truppen waren zuletzt in dem an die Türkei grenzenden Gebiet vorgerückt. (dpa/jW)