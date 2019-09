Perus Justiz ordnet Hotelabriss an

Lima. Die peruanische Justiz hat den Abriss eines neuen Hotels der Sheraton-Kette in der Stadt Cusco angeordnet, bei dessen Bau fünf Jahrhunderte alte Inkamauern zerstört worden waren. Mit der Entscheidung endet ein dreijähriger Rechtsstreit zwischen den Behörden und dem zuständigen peruanischen Bauunternehmen, wie die örtliche Presse am Sonntag berichtete. Das noch nicht fertiggestellte Hotel befindet sich in einem zum Weltkulturerbe gehörenden Stadtteil der ehemaligen Hauptstadt des Inka-Reiches im Südosten Perus. (AFP/jW)